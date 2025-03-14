Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Mamas Rache

SAT.1Staffel 1Folge 35
Mamas Rache

Mamas RacheJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 35: Mamas Rache

23 Min.Ab 12

Mutter Maria (42) ist genervt, dass ihr Vater Hans (64) seine Enkelin nach Strich und Faden verwöhnt. Die 17-jährige Ann-Kathrin nutzt die Gunst ihres Opas schamlos aus und zieht ihm das Geld aus der Tasche. Als Hans anfängt, seine Enkelin vor ihren Mitschülern zu blamieren, zieht Ann-Kathrin die Reißleine: Sie will nichts mehr mit ihrem Großvater zu tun haben. Was steckt wirklich hinter den peinlichen Aktionen des Opas?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen