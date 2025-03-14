Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 1 Folge 36
Seit ihrer Kindheit liefern sich die Schwestern Tina (30) und Jenny (29) einen heftigen Konkurrenzkampf. Um die Gunst ihrer Mutter Hilde (56) zu gewinnen, will Tina ihre Tochter Rosalie (9) zu einem berühmten Kinder-Model machen. Doch Jenny hat mit ihrer Tochter Emma (9) ein Ass im Ärmel: Emma soll als erste ein Mini-Top-Model werden. Wer gewinnt den Mini-Model-Wettstreit und welche Ursache hat der Schwestern-Krieg?

