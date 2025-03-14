Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Diebische Elster

SAT.1Staffel 1Folge 47
Diebische Elster

Mein dunkles Geheimnis

Folge 47: Diebische Elster

22 Min.Ab 12

Seit Jahren putzt die 57-jährige Karla die Häuser der oberen Zehntausend. Dabei hat sie sich vor allem ins Herz von Rechtsanwaltsgattin Verena gewienert. Für die deutlich jüngere Berufs-Ehefrau ist Karla nicht nur eine Putzfee, sondern ein Teil der Familie. Nachdem in Verenas Haus diverse Kostbarkeiten verschwunden sind, gerät Karla jedoch unter Verdacht, wird entlassen und steht vor dem Nichts. Verzweifelt versucht die Reinigungsfachkraft, ihre Unschuld zu beweisen.

SAT.1
