Mein dunkles Geheimnis
Folge 57: Eine verhängnisvolle Affäre
23 Min.Ab 12
Als Fabian Zimmermann erfährt, dass er ein Kind mit Ex-Affäre Jana gezeugt haben soll, ist das wie ein Schock für den 30-jährigen Ladeninhaber. Zwar ist er bereit, für sein Töchterchen zu zahlen, doch wirklich glauben kann Fabian nicht, dass er der Vater ist - zumindest, bis ein Vaterschaftstest Gewissheit gibt: Fabian ist der Vater des Babys. Als sich Mutter Jana in immer mehr Ungereimtheiten verstrickt, stellt sich erneut die Frage: Wer ist wirklich der Papa von Baby Leni?
