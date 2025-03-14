Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Spieglein, Spieglein an der Wand

SAT.1Staffel 1Folge 58
Spieglein, Spieglein an der Wand

Folge 58: Spieglein, Spieglein an der Wand

23 Min.Ab 12

Als Vanessa ganz plötzlich von ihrem Freund verlassen wird, bricht für die 30-Jährige eine Welt zusammen. Spontan beschließt die Kellnerin, sich die Brust vergrößern zu lassen, weil sie diesem "Mangel" die Schuld für ihr Pech mit Männern gibt. Chefin und Freundin Mareike rät ihr vehement ab und ist äußerst skeptisch. Nicht ohne Grund: Denn der von Vanessa ins Vertrauen gezogene Schönheitschirurg ist womöglich gar kein Arzt, sondern ein gefährlicher Hochstapler ...

