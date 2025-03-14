Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 74
22 Min.Ab 12

Die alleinerziehende Mirja (35) sucht schon lange einen festen Job, um für Sohnemann Emil (10) nicht mehr auf den Cent schauen zu müssen. Da bietet sich eine Chance: Eine Stelle als Verkäuferin in einem Elektronikmarkt! Blöd nur, dass Mirja bei ihrer Bewerbung aber falsche Referenzen angegeben hat: Sie ist eine technische Niete. Zwar versucht sie mit Hilfe von Emil ihre Wissenslücken zu schließen, doch gelingt ihr das bevor ihr der Chef auf die Schlichte kommt?

SAT.1
