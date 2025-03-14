Mein dunkles Geheimnis
Folge 77: Zauberhafte Schwestern
23 Min.Ab 12
Die frisch verliebte Marion (31) steckt in einer Zwickmühle: Ihr Neuer, Alexander (33), ist ausgerechnet der Ex-Freund ihrer jüngeren Schwester! Zwar ist die Trennung drei Jahre her, dennoch hat sie Angst, Lena (28) reinen Wein einzuschenken. Auch Alex möchte noch damit warten, weil er befürchtet, dass seine Ex einen Keil in die neue Liebe treiben könnte. Doch dann trifft Lena Alexander zufällig wieder, verliebt sich aufs Neue und trennt sich von ihrem Freund ...
