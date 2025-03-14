Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Falsches Alibi

SAT.1Staffel 1Folge 84
Falsches Alibi

Mein dunkles Geheimnis

Folge 84: Falsches Alibi

22 Min.Ab 12

So hatte sich Annika (27) das Wiedersehen mit ihrem Bruder nicht vorgestellt: Matthias (25) wurde gerade aus der Haft entlassen und fleht sie um ein falsches Alibi an. Ausgerechnet von Ex-Zellengenosse Hasso (42) hat er sich Geld geliehen und musste im Gegenzug bei einem Bruch Schmiere stehen. Die Studentin belügt die Polizei und besorgt ihrem Bruder einen Job bei ihrem Kumpel. Doch als in dessen Lager etliche Handys fehlen, rückt Matthias sofort in den Fokus der Ermittler.

