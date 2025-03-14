Mein dunkles Geheimnis
Folge 84: Falsches Alibi
22 Min.Ab 12
So hatte sich Annika (27) das Wiedersehen mit ihrem Bruder nicht vorgestellt: Matthias (25) wurde gerade aus der Haft entlassen und fleht sie um ein falsches Alibi an. Ausgerechnet von Ex-Zellengenosse Hasso (42) hat er sich Geld geliehen und musste im Gegenzug bei einem Bruch Schmiere stehen. Die Studentin belügt die Polizei und besorgt ihrem Bruder einen Job bei ihrem Kumpel. Doch als in dessen Lager etliche Handys fehlen, rückt Matthias sofort in den Fokus der Ermittler.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick