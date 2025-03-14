Mein dunkles Geheimnis
Folge 88: Albtraum-Ex
22 Min.Ab 12
Rita (31) und Tom (36) sind frisch verliebt. Doch Ritas Ex-Freund Benno (35) will sich mit Gewalt wieder in ihr Leben drängen. Schon einmal hat er eine neue Beziehung von Rita zerstört - diesmal darf ihr das nicht passieren. Deshalb soll Tom gar nicht erst erfahren, dass es diesen Ex gibt, der Rita einfach nicht aufgeben will. Doch das gestaltet sich zunehmend schwierig, weil Benno immer härtere Geschütze auffährt, um seinen vermeintlichen Platz in Ritas Leben zu behaupten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick