SAT.1 Staffel 2 Folge 107
Folge 107: Groß in Mode

23 Min. Ab 12

Bianca arbeitet seit einem halben Jahr als Schneiderin bei der anerkannten Modefirma "Armanca", entwirft aber schon seit ihrer Jugend selbst Klamotten. Als sie sich eines Tages endlich traut, ihre Entwürfe Wolfram zu zeigen, dem berühmten Chefdesigner der Firma, muss sie kurze Zeit später entsetzt feststellen, dass dieser ihre Ideen geklaut hat, um sie als seine eigenen auszugeben. Lothar, Inhaber des Modelabels, glaubt Bianca nicht und wirft sie kurzerhand hinaus ...

