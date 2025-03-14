Ein Zwilling kommt selten alleinJetzt kostenlos streamen
Mein dunkles Geheimnis
Folge 42: Ein Zwilling kommt selten allein
23 Min.Ab 12
Die schüchterne Charlotte hat große Prüfungsangst, muss nun aber - bereits zum sechtsen Mal - die Führerscheinprüfung ablegen.Ihre Zwillingsschwester Julia hat die zündende Idee: Sie wird sich ans Steuer setzen und die Prüfung für Charlotte ablegen. Ein genialer Plan, finden die Schwestern, bis sich Julia in den Fahrprüfer Leon verliebt. Und damit fangen die Probleme der beiden erst richtig an ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick