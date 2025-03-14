Mein dunkles Geheimnis
Folge 45: Club Alcatraz
23 Min.Ab 12
Die 17-jährige Lena ist bedrückt: Scheinbar steht die Beziehung ihres Vaters Thomas mit seiner schwangeren Freundin Sarah auf der Kippe. Seit Neuestem ist Thomas abends ständig mit seinem besten Kumpel unterwegs. Dann findet Sarah heisse Damenwäsche in Thomas' Sporttasche. Und pinke Federn sowie eine Visitenkarte vom Club Alcatraz lassen Schlimmes ahnen. Hat Lenas Vater etwa eine Geliebte? Gemeinsam mit ihrem Freund Timo begibt sie sich auf eine verrückte Spurensuche.
