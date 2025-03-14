Mein dunkles Geheimnis
Folge 47: Die geheimnisvolle Nanny
23 Min.Ab 12
Musiklehrer Mario (37) ist neu an Dominiks Schule und erkennt sofort: Der Junge, der bisher noch nie privaten Klavierunterricht hatte, ist ein Naturtalent. Als Mario den begabten Jungen daheim aufsucht, wird er von Ronika (34), Dominiks Nanny, als gefährlich eingestuft und schroff abgewiesen. Dabei möchte Mario den Jungen nur unterrichten. Warum hat ein 14-Jähriger noch eine Nanny? Als Mario das Talent dann doch unterrichten darf, steht er unter scharfer Beobachtung ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick