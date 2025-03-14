Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Was Männer wollen

SAT.1Staffel 2Folge 70
Was Männer wollen

Was Männer wollenJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 70: Was Männer wollen

22 Min.Ab 12

Der 34-jährigen freiberuflichen Redakteurin Alex steht das Wasser bis zum Hals. Wegen fehlender Aufträge herrscht Ebbe in ihrer Kasse. Doch ganz unverhofft naht Rettung: Sören Lauer, Chefredakteur eines erfolgreichen Männermagazins, ist auf Alex` Männerblog aufmerksam geworden und macht ihr ein Jobangebot. Fatal nur, dass Sören denkt, Alex sei ein Mann. Doch da kommt Freundin Saskia (32) ins Spiel. Die Visagistin verwandelt ihre Freundin kurzerhand in einen Mann ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen