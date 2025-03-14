Mein dunkles Geheimnis
Folge 70: Was Männer wollen
22 Min.Ab 12
Der 34-jährigen freiberuflichen Redakteurin Alex steht das Wasser bis zum Hals. Wegen fehlender Aufträge herrscht Ebbe in ihrer Kasse. Doch ganz unverhofft naht Rettung: Sören Lauer, Chefredakteur eines erfolgreichen Männermagazins, ist auf Alex` Männerblog aufmerksam geworden und macht ihr ein Jobangebot. Fatal nur, dass Sören denkt, Alex sei ein Mann. Doch da kommt Freundin Saskia (32) ins Spiel. Die Visagistin verwandelt ihre Freundin kurzerhand in einen Mann ...
