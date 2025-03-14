Mein dunkles Geheimnis
Folge 85: Das schwarze Baby
23 Min.Ab 12
Michelle ist fassungslos: als ihr die Hebamme nach der Geburt ihr Baby zeigt, steht die frisch gebackene Mutter unter Schock. Ihr Kind ist schwarz. Für Ehemann Ulf ist die Sache klar: Michelle hat ihn betrogen. Dabei ist sich der Marine-Offizier sicher, dass als Vater des Kindes nur sein bester Freund David, ein Farbiger, in Frage kommt. Verzweifelt versucht Michelle, ihren Mann Ulf von ihrer Treue zu überzeugen und deckt dabei einen Familien-Skandal auf.
