Mein dunkles Geheimnis

Das schwarze Baby

SAT.1Staffel 2Folge 85
Das schwarze Baby

Das schwarze BabyJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 85: Das schwarze Baby

23 Min.Ab 12

Michelle ist fassungslos: als ihr die Hebamme nach der Geburt ihr Baby zeigt, steht die frisch gebackene Mutter unter Schock. Ihr Kind ist schwarz. Für Ehemann Ulf ist die Sache klar: Michelle hat ihn betrogen. Dabei ist sich der Marine-Offizier sicher, dass als Vater des Kindes nur sein bester Freund David, ein Farbiger, in Frage kommt. Verzweifelt versucht Michelle, ihren Mann Ulf von ihrer Treue zu überzeugen und deckt dabei einen Familien-Skandal auf.

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

