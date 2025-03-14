Mein dunkles Geheimnis
Folge 37: Freiheit will gelernt sein
23 Min.Ab 12
Judith (39) und Peter (41) wissen nicht mehr weiter. Ihre Kinder Leon (17) und Mia (16) sind verwöhnt und undankbar. Um ihnen zu zeigen, dass Geld nicht auf Bäumen wächst, geben Judith und Peter vor, für eine Woche verreisen zu müssen und drücken ihren Sprösslingen 200 Euro in die Hand. Schnell wissen sich die beiden nicht mehr zu helfen. Das Geld haben sie natürlich verprasst. Bei all dem lassen ihre Eltern sie nicht aus den Augen. Werden die Teenager ihre Lektion lernen?
