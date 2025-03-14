Mein dunkles Geheimnis
Folge 17: Die schöne Nachbarin
22 Min.Ab 12
Nach monatelanger Suche hat Sophie (28) endlich ihre Traumwohnung gefunden. Die Fitness-Trainerin fühlt sich pudelwohl in ihren frisch renovierten Wänden. Doch die Freude hält nicht lange. Die neue Mieterin wird attackiert. Nicht nur die rechthaberische und mega-pingelige Nachbarin Gertrud (61) verhält sich ihr gegenüber äußerst komisch. Sophie sucht Hilfe bei ihrem Nachbarn Frank (32). Denn die Anfeindungen reißen nicht ab. Steckt etwa das ganze Haus unter einer Decke?
