Partnertausch mit Folgen

SAT.1Staffel 3Folge 13vom 15.10.2014
Folge 13: Partnertausch mit Folgen

22 Min.Folge vom 15.10.2014Ab 12

Silvia ist seit vier Jahren mit Gregor zusammen. Sie liebt ihn sehr, aber zunehmend stören sie immer mehr Dinge an ihm. Unter anderem nervt sie seine Schlampigkeit und die fehlende Aufmerksamkeit ihr gegenüber. Sie wünscht sich einen Mann wie Fabian, den Freund ihrer besten Freundin Tina. Auch Gregor wünscht sich insgeheim jemanden wie Tina. Die vier entscheiden sich spontan für einen Partnertausch auf Zeit. Doch das Experiment ist ein Spiel mit dem Feuer.

SAT.1
