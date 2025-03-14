Mein dunkles Geheimnis
Folge 18: Schwitzen für die Ehe
22 Min.Ab 12
Die Boutique-Verkäuferin Cornelia (36) vermisst die Aufmerksamkeit und Zärtlichkeit ihres Mannes Michael (38). Immer öfter schläft er abends auf dem Sofa ein, nicht nur deshalb herrscht im Ehebett tote Hose. Cornelia will mehr Pepp in der Ehe und ihre Beziehung wieder auf Trab bringen. Dafür heuert sie für sich und ihren Sportmuffel Michael eine Personal-Trainerin an. Doch die attraktive Lisa (28) fackelt nicht lange und geht aufs Ganze.
