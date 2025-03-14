Mein dunkles Geheimnis
Folge 14: Das Mauerblümchen
23 Min.Ab 12
Elli (21) ist eine hübsche junge Frau, die ihre Freizeit statt mit Männern lieber mit Büchern verbringt. Sie hatte noch nie ein Date oder einen festen Freund. Ihre Freundin Kirstin (22) ist das genaue Gegenteil von Elli: immer top gestylt und ein Männerschwarm. Dann gesteht Elli, dass sie zumindest schon einen kleinen Flirt auf einem Online-Portal hat. Ob das der Mann ist, dem Elli auch im echten Leben eine Chance geben wird? Was hat Kirstin mit dem Mann aus dem Internet zu tun?
