Mein dunkles Geheimnis

Eine ungewöhnliche Affäre

SAT.1Staffel 3Folge 8
Eine ungewöhnliche Affäre

Mein dunkles Geheimnis

Folge 8: Eine ungewöhnliche Affäre

23 Min.Ab 12

Angelika (41) ist nach der Trennung von ihrem Mann wie besessen davon, ihren Sohn Clemens (17) zu beschützen. Sie buhlt um seine Aufmerksamkeit und findet es ganz normal, dass er am Wochenende seine Freizeit mit ihr verbringt. Offensichtlich schließt Clemens seine Mutter immer mehr aus seinem Leben aus. Als Angelika ihn mit einem fremden Mann erwischt, vermutet sie, dass er nicht auf Mädchen steht. Sie will endlich Gewissheit haben und überschreitet dafür intime Grenzen.

