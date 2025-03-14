Mein dunkles Geheimnis
Folge 55: Der rote Faden
22 Min.Ab 12
Sophie lebt endlich ihren Traum: seit einer Woche studiert sie an einer Musical-Akademie und darf sich schon für eine Hauptrolle in der nächsten Schulaufführung bewerben! Doch es gibt ein Problem. Sophie scheint ständig zuzunehmen. Kurz vor der Audition platzt ihr maßgeschneidertes Kostüm aus allen Nähten. Ohne den leisesten Erfolg setzt sich Sophie auf Nulldiät und bricht zusammen. Es scheint, als müsste Sophie akzeptieren, dass sie eine erbliche Veranlagung zur Fülle hat.
