Mein dunkles Geheimnis
Folge 61: Toni sucht Frau
24 Min.Ab 12
Landwirt Toni könnte sich nur schweren Herzens von seinem Bauernhof trennen. Doch zum perfekten Glück fehlt ihm eine Frau. Um Hof und Landleben zu retten, macht der Bauer bei einer TV-Kuppelshow mit. Prompt verlieben sich Toni und eine der beiden Kandidatinnen. Doch mitten in den Dreharbeiten reist Dörte Hals über Kopf ab. Der verzweifelte Toni muss herausfinden, wer sein Lebensglück zerstören will.
