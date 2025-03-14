Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 73
Zurück in die Vergangenheit

Folge 73: Zurück in die Vergangenheit

22 Min.Ab 12

Annemarie hat Angst, dass ihr Mann erneut auf die schiefe Bahn gerät. Zu Recht, denn Holger hat wieder Kontakt zu seinem zwielichtigen Jugendfreund Peter, mit dem er als Jugendlicher einen Einbruch begangen hat, und er scheint ihr offensichtlich etwas zu verschweigen. Zusammen mit ihrer Freundin Lotte heftet sich Annemarie in einer finsteren Nacht an Holgers Fersen. Es sieht so aus, als ob Holger und Peter einen Einbruch begehen wollen ....

