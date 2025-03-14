Mein dunkles Geheimnis
Folge 79: Die Spionin auf dem Lande
23 Min.Ab 12
Bankkauffrau Yvonne lässt sich von Bankchef Max von Geisenberg dazu nötigen, den störrischen Bauern Karl Eichert auszuspionieren. Das "Bankhaus Wengler" plant einen Outlet-Store auf dem Land und Karl Eichert weigert sich als letzter, sein Land an die Bank zu verkaufen. Yvonne mietet sich unter falschem Namen in der Bauernpension ein, nicht ahnend, dass ihr nicht nur das Landleben, sondern auch Karl Eicherts Sohn Leon gefällt ...
