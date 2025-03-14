Mein dunkles Geheimnis
Folge 80: Hausfrau mit Ambitionen
23 Min.Ab 12
Ida Beilharz fällt zu Hause die Decke auf den Kopf. Ihre Töchter sind flügge und ihr Mann ist als Vertreter ständig unterwegs. Dennoch will Jonas nicht, dass sich seine Frau eine Arbeit sucht. Doch Ida will die Langweile des Hausfrauendaseins nicht mehr ertragen. Kurzerhand vermietet sie die Zimmer ihrer Töchter an zahlende Gäste, wenn Jonas unterwegs ist. Wie lange wird Ida ihrem eifersüchtigen Mann verheimlichen können, dass hinter seinem Rücken Fremde ein und ausgehen?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick