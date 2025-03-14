Mein dunkles Geheimnis
Folge 81: Urlaubsliebe
23 Min.Ab 12
Kosmetikerin Annika hat sich im Türkeiurlaub unsterblich in einen extrem gutaussehenden Animateur verliebt. Plötzlich steht Tim mit Sack und Pack vor ihrer Tür. Annikas beste Freundin Steffi und Mutter Patricia setzen alles daran, Annika den Urlaubscasanova auszureden. Tatsächlich entdeckt die Kosmetikerin verräterische SMS-Nachrichten und fremde Dessous bei ihrem Schwarm. Annika will Tim zur Rede stellen. Doch jemand anderes liefert ein vollkommen überraschendes Geständnis ab.
