Mein dunkles Geheimnis

Nächtlicher Beutezug

SAT.1Staffel 5Folge 57
Nächtlicher Beutezug

Mein dunkles Geheimnis

Folge 57: Nächtlicher Beutezug

24 Min.Ab 12

Sandra (38) erkennt ihren Sohn Tim nicht wieder. Eigentlich hatten die beiden immer ein gutes Verhältnis, doch plötzlich scheint der 15-Jährige ihr etwas zu verheimlichen. Steckt er etwa in Schwierigkeiten? Dann entdeckt Sandra, dass Tim im Keller diverse technische Geräte lagert. Ist er etwa ein Dieb? Zum Glück ist ihr neuer Lebensgefährte Jan (40) da und beruhigt sie. Doch als Sandra am nächsten Tag vom Einkaufen kommt, muss sie mit ansehen, wie zwei Männer ihren Sohn bedrohen.

