Kabel EinsFolge vom 15.01.2024
Folge vom 15.01.2024: "Surf & Turf"-Gerichte in der "EssfabriQ"

44 Min.Folge vom 15.01.2024Ab 12

Auftakt in eine neue Woche in Mönchengladbach und Umgebung, los geht es bei Gastgeber Mio M. (36). Er bietet in seiner "EssfabriQ" ein modernes Konzept mit Unterstützung von einem jungen Team. Besonderes Augenmerk liegt bei Mio auf den "Surf & Turf"-Gerichten, aber auch Pizza und Pasta stehen auf dem Programm. Bleiben hier bei den Mitstreitern wirklich keine Wünsche offen?

