Spanische traditionelle Tapas im "Restaurante Faro"
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 09.12.2024: Spanische traditionelle Tapas im "Restaurante Faro"
44 Min.Folge vom 09.12.2024Ab 12
Ein Stück Spanien mitten in Kreuzberg will die "Bar Faro" bieten, denn der Gast findet hier eine Kombination aus spanischen Tapas und weiteren mediterranen Leckereien. Der leidenschaftliche Gastronom Moises verspricht, die spanischen Gerichte in ihrer traditionellsten Form zu servieren. Wird er seine Mitstreiter in dieser Woche damit überzeugen können?