Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Anna & Paul" - Ein Crossover der Europäischen Küchen

Kabel EinsFolge vom 13.12.2024
"Anna & Paul" - Ein Crossover der Europäischen Küchen

"Anna & Paul" - Ein Crossover der Europäischen KüchenJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 13.12.2024: "Anna & Paul" - Ein Crossover der Europäischen Küchen

44 Min.Folge vom 13.12.2024Ab 12

Am letzten Tag geht es nach Berlin Mitte ins "Anna & Paul". Restaurantinhaber und Koch Stefan ist ein Vollblut-Gastronom. Er möchte seine Gäste mit hochwertigen Kreationen und kulinarischen Besonderheiten verwöhnen. Ein Crossover der Europäischen Küchen. Ein spannendes Wochenfinale steht an.

Alle verfügbaren Folgen