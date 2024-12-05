Einzigartiges Konzept im "Kuro Neko": Film-, Kunst- und Musik-MenüsJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 05.12.2024: Einzigartiges Konzept im "Kuro Neko": Film-, Kunst- und Musik-Menüs
44 Min.Folge vom 05.12.2024Ab 12
Weiter geht es am vierten Tag direkt in Bamberg, wo Marco mit seinem Restaurant "Kuro Neko" ein ganz einzigartiges Konzept anbietet. Thematische Menüs auf der Basis von Film, Kunst und Musik mit asiatischen Aromen, fränkisch saisonal und japanischer Philosophie. Wird sein Fine Dining den Geschmack seiner Kollegen treffen und werden sie sein Konzept verstehen?