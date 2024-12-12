Regionale und saisonale Küche im Lokal "EI - 12437 - B"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 12.12.2024: Regionale und saisonale Küche im Lokal "EI - 12437 - B"
44 Min.Folge vom 12.12.2024Ab 12
Am vierten Tag trifft sich die Gastronomen-Runde wieder in Berlin. Hier betreibt Jessica-Joyce Ihr Restaurant "EI - 12437 - B". Das historische Gebäude hat neben der spannenden Geschichte und imposanten Sälen einiges zu bieten. Die Küche ist vor allem regional und saisonal. Wird sie die Mitstreiter für Ihr Lokal gewinnen?