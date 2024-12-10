Deutsche Wirtshausküche im Lokal "Ständige Vertretung"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 10.12.2024: Deutsche Wirtshausküche im Lokal "Ständige Vertretung"
44 Min.Folge vom 10.12.2024Ab 12
Am Dienstag geht es in das Kultlokal "Ständige Vertretung". Hier trifft man neben bekannten Gesichtern aus der Politik auch alle Kölsch Liebhaber, für die der Weg von Berlin nach Köln zu weit ist. Gastgeber Jan und sein Team sorgen mit deutscher Wirtshausküche für das leibliche Wohl. Wird hier für jeden etwas dabei sein?