Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 22.08.2024: Das "Margarethe", wo Jung und Alt zusammen kommen
Folge vom 22.08.2024
Der vierte Tag findet in Gotha statt. Hier lernen die Teilnehmer ein neues Gastro-Konzept kennen. Helen ist die Marketingleiterin des Restaurants "Margarethe", das Teil einer Wohnanlage ist. Das Konzept verspricht exklusives Service-Wohnen für Menschen im Alter. Das Restaurant ist jedoch für alle Gäste zugänglich und soll ein Ort sein, an dem Jung und Alt zusammenkommen. Helen und ihr Team wollen beweisen, dass sie kulinarisch einiges zu bieten haben.