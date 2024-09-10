Gehobene À la carte-Gerichte im "Restaurant Denkma(h)l!"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 10.09.2024: Gehobene À la carte-Gerichte im "Restaurant Denkma(h)l!"
44 Min.Folge vom 10.09.2024Ab 12
Am zweiten Tag geht es zu Thomas und seinem Team nach Hamm ins "Restaurant Denkma(h)l!". Sie haben ein besonderes Konzept, denn sie fördern ein Lehr- und Trainingsprogramm in Zusammenarbeit mit den Maltesern und arbeiten mit jungen Menschen mit seelischen Behinderungen. Beim Abendgeschäft mit gehobenen À la carte-Gerichten liegt das Hauptaugenmerk auf der Ästhetik. Aber wird das "Restaurant Denkma(h)l!" auch geschmacklich überzeugen und sich den Sieg holen?