Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kabel EinsFolge vom 13.09.2024
Folge vom 13.09.2024: Italienischer Charme im "Ristorante L'Italiano"

44 Min.Folge vom 13.09.2024Ab 12

Zum großen Wochenfinale lädt Alessandro die Gäste in sein "Ristorante L'Italiano" nach Werne ein. Alessandro will bei der Runde heute nicht nur mit seinem Restaurant, sondern auch mit seinem italienischen Charme punkten. Auf den Teller kommen italienische mediterrane Gerichte. Kann das Gesamtpaket die Erwartungen der anderen Mitstreiter erfüllen?

