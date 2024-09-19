Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 19.09.2024: "Il Rustico" direkt aus Sizilien!

44 Min. Ab 12

Am vierten Tag trifft sich die Gastronomen-Runde wieder auf Rügen. Hier betreibt Sebastiano sein italienisches Restaurant "Il Rustico". Der gebürtige Sizilianer startet mit einer selbstbewussten Ansage ins Rennen um den Siegerteller. Sebastiano verfügt über viel Erfahrung in der italienischen Küche, aber es gilt, die kritischen Gastronomen zu überzeugen. Wird er die Mitstreiter für sein Lokal gewinnen?

