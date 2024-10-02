Levantinische Speisen im Lokal "Le Levant"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 02.10.2024: Levantinische Speisen im Lokal "Le Levant"
44 Min.Folge vom 02.10.2024Ab 12
Zur Wochenmitte ist Alaa, von allen stets Aladin genannt, mit seinem "Le Levant" an der Reihe. In einem noblen Stadtteil von Hamburg kreiert der gebürtige Syrer levantinische Speisen aus seiner Heimat auf hohem Niveau und möchte seine Mitstreiter mit seinen einzigartigen Gerichten aus der Levante verzaubern.