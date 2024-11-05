Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Französisch-deutsch-asiatische Gerichte im "Restaurant Kevin Gideon"!

Kabel EinsFolge vom 05.11.2024
Französisch-deutsch-asiatische Gerichte im "Restaurant Kevin Gideon"!

Französisch-deutsch-asiatische Gerichte im "Restaurant Kevin Gideon"!Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 05.11.2024: Französisch-deutsch-asiatische Gerichte im "Restaurant Kevin Gideon"!

44 Min.Folge vom 05.11.2024Ab 12

An Tag zwei geht es für die Gastronomen in das Restaurant von Kevin am Rande von Oldenburg. Kevin kocht selbst und möchte mit seinen französisch-deutsch-asiatisch angehauchten Gerichten überzeugen. Wird diese Vielfalt an Geschmäckern und Gewürzen Mike und den Mitstreitern schmecken?

Alle verfügbaren Folgen