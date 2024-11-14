"Brauereigaststätte König" - Ein Ambiente zum Wohlfühlen!Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 14.11.2024: "Brauereigaststätte König" - Ein Ambiente zum Wohlfühlen!
44 Min.Folge vom 14.11.2024Ab 12
Am vierten Tag trifft sich die Gastronomen Runde in Oggenhausen. Hier betreibt Jessica, genannt "Jessi" ihre "Brauereigaststätte König". Das historische Gebäude liegt in direkter Nähe zur Traditionsbrauerei Königsbräu und bietet zusammen mit dem großen Kastanien-Garten ein gemütliches, gepflegtes Ambiente zum Wohlfühlen. Überzeugen will sie ihre Kollegen mit regionalen, frischen und kreativen Gerichten.