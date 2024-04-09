Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Weltoffenheit im "Freienwill-Krug"

Kabel EinsFolge vom 09.04.2024
Weltoffenheit im "Freienwill-Krug"

Weltoffenheit im "Freienwill-Krug" Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 09.04.2024: Weltoffenheit im "Freienwill-Krug"

45 Min.Folge vom 09.04.2024Ab 12

Am Dienstag lädt Ingo in den "Freienwill-Krug" ein. Mit Weltoffenheit und 30-jähriger Gastronomie-Erfahrung will er sich heute den Sieg holen. In seinem Lokal bietet Ingo nicht nur regionale Klassiker an, auch international inspirierte Gerichte finden sich auf der Karte wieder. Die Ideen zu diesen Gerichten bringt er von seinen Reisen mit. Aber kommt die Mischung auch bei der Konkurrenz gut an?

Alle verfügbaren Folgen