Das Lokal mit dem langem Namen: "Marktwirtschaft Brauhaus zu Glücksburg" Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 12.04.2024: Das Lokal mit dem langem Namen: "Marktwirtschaft Brauhaus zu Glücksburg"
44 Min.Folge vom 12.04.2024Ab 12
Das Wochenfinale findet in der "Marktwirtschaft Brauhaus zu Glücksburg" statt. Mit viel Herzlichkeit nimmt Gastgeber Niels seine Gäste in Empfang. Von hauseigenem Bier bis hin zu kreativen Brotzeiten und weiteren neu interpretierten Klassikern hat das Lokal mit dem langen Namen einiges zu bieten. Ob die moderne Brauhausküche im hohen Norden auch bei den Mistreitern ankommt, wird sich zeigen.