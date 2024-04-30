Diese Glutenfreieküche rockt!Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 30.04.2024: Diese Glutenfreieküche rockt!
44 Min.Folge vom 30.04.2024Ab 12
Am zweiten Tag geht es zu Ann-Kathrin nach Rheinberg ins Restaurant "Ossenberger PEPPERPOT". Das Restaurant ist das erste glutenfreie Restaurant in Nordrhein-Westfalen. Hier wird auf die Allergien und Unverträglichkeiten der Gäste besondere Rücksicht genommen. Kann sie mit ihrem besonderen Konzept punkten oder fehlt vielleicht das gewisse Etwas?