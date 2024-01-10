Große Weinauswahl im "Weinhaus Schultes" Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 10.01.2024: Große Weinauswahl im "Weinhaus Schultes"
Folge vom 10.01.2024
Am Mittwoch lädt Oliver die Gastronomen nach Limburg in sein "Weinhaus Schultes" ein. Neben einer großen Weinauswahl bietet er Gerichte aus der mediterranen und deutschen Küche an. Das Traditionsgasthaus serviert neben Klassikern auch moderne Speisen. Kann der Spagat von Klassik und Moderne überzeugen oder wünschen sich die Gäste eine klare Linie?