Kabel EinsFolge vom 10.01.2024
44 Min.Folge vom 10.01.2024Ab 12

Am Mittwoch lädt Oliver die Gastronomen nach Limburg in sein "Weinhaus Schultes" ein. Neben einer großen Weinauswahl bietet er Gerichte aus der mediterranen und deutschen Küche an. Das Traditionsgasthaus serviert neben Klassikern auch moderne Speisen. Kann der Spagat von Klassik und Moderne überzeugen oder wünschen sich die Gäste eine klare Linie?

