Beach Ästhetik im "Leon's the Food Club"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 22.07.2024: Beach Ästhetik im "Leon's the Food Club"
44 Min.Folge vom 22.07.2024Ab 12
Auftakt in eine neue Woche in Tübingen und Umgebung und es geht los beim Gastgeber Roumen. Mit seinem Restaurant hat er sich in Böblingen direkt neben den Tennisplätzen den Traum vom eigenen Lokal verwirklicht. Kredenzt werden dort internationale und viele glutenfreie Speisen. Werden seine Gäste vom Konzept überzeugt sein?