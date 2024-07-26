Traditionelle vietnamesische Gerichte im "Chiko Sushi House"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 26.07.2024: Traditionelle vietnamesische Gerichte im "Chiko Sushi House"
44 Min.Folge vom 26.07.2024Ab 12
Am letzten Tag geht es nach Filderstadt zu Thi Thanh Thuy ins "Chiko Sushi House". Die Geschäftsführerin Thuy legt viel Wert auf eine ansprechende Willkommensatmosphäre, die sie heute den anderen Gastronomen in der Runde präsentiert. Auf den Tisch kommen traditionelle vietnamesische Gerichte, Sushi und vegane Speisen. Wie diese Küche bei den Kollegen ankommt, wird sich zeigen.