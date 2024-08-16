Peruanische Lebensfreude auf dem Teller im La CostaneraJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 16.08.2024: Peruanische Lebensfreude auf dem Teller im La Costanera
44 Min.Folge vom 16.08.2024Ab 12
Am letzten Tag geht es in die Münsteraner Innenstadt ins "La Costanera an der Aa". Restaurantinhaber Felix ist eine Frohnatur und hat mit seinem Konzept ein Stück Peru nach Münster gebracht. Er will Mike Süsser und seinen vier Kontrahenten die peruanische Küche näherbringen. Das kann für ihn zur großen Herausforderung werden, denn bekanntlich ist nicht jeder offen für neue Geschmäcker. Ein spannendes Wochenfinale steht an.