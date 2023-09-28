Gehobene Deutsche Küche im "Zum Gäsbock"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 28.09.2023: Gehobene Deutsche Küche im "Zum Gäsbock"
44 Min.Folge vom 28.09.2023Ab 12
Christiane ist im Restaurant "Zum Gäsbock" in Neuleiningen vor allem für den Service verantwortlich. Sie und ihr Mann haben das über 500 Jahre alte Lokal im Jahr 2019 übernommen. Hier bieten sie gehobene deutsche Küche an und brennen darauf, im Wettbewerb zu zeigen, was sie können. Christiane setzt dabei auf den tollen Zusammenhalt in ihrem Team, aber reicht das für den Sieg?