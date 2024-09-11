"Restaurant Die alte Kirche" - in einer echten alten Kirche speisen!Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 11.09.2024: "Restaurant Die alte Kirche" - in einer echten alten Kirche speisen!
44 Min.Folge vom 11.09.2024Ab 12
Zur Wochenmitte geht es zu Gastgeberin Sofija in das "Restaurant Die alte Kirche" in Werl. Das Lokal befindet sich tatsächlich in einer echten alten Kirche und bietet daher ein ganz besonderes Ambiente. Wo man früher auf Bänken saß und Kirchenlieder sang, kann man nun gemütlich speisen. Für die authentische italienische Küche ist Sofijas Mann Vincenzo zuständig.